楊潔篪明赴俄羅斯 出席中俄戰略安全磋商

大陸外交部發言人趙立堅宣布，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，將於明日至27日到俄羅斯舉行中俄第十六輪戰略安全磋商，並對斯洛維尼亞、克羅埃西亞進行正式訪問。

此前，大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普京以視訊連線方式，共同參加了中國田灣核電站和徐大堡核電站新核能設施的開工儀式。

習近平在致詞時表示，今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年。他與普京總統商定，將在更高水平、更廣領域、更深層次推進雙邊關係向前發展。面對世紀疫情疊加百年變局，中俄相互堅定支持，密切有效協作，生動詮釋了中俄新時代全面戰略協作伙伴關系的深刻內涵。

普京在儀式上說，自《俄中睦鄰友好合作條約》簽署以來，兩國在加強各領域互信和多層次合作方面取得重要成就。可以說，當前俄中關係達到歷史最高水平。

他還表示，相信俄羅斯和中國將來還會有很多雄心勃勃且成功的雙邊創舉。俄方願繼續發展合作建設核電站的經驗，在研發和運用低碳技術及其他技術方面發展創新伙伴關係。