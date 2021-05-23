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共軍：駐澳門部隊進行多兵種實彈演練

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
共軍：駐澳門部隊進行多兵種實彈演練。澎湃新聞
共軍：駐澳門部隊進行多兵種實彈演練。澎湃新聞

據解放軍南部戰區微信公號消息，近日，駐澳門部隊組織裝甲、步兵、特戰等多要素，在粵北山地展開實彈射擊演練，火器綜合運用、要素協同打擊等能力得到檢驗。

據發布，演練以裝甲、步兵、特戰等多要素協同打擊「恐怖分子」為背景展開。無人機首先升空偵察，實時回傳情報信息。

綜合各兵種能力特點，指揮員及時分配火力打擊任務清單，各力量分隊同步對敵指揮所、暗堡等堅固工事實施火力攻堅。

演練中，無人機全時偵察警戒，全程評估毀傷效果，各火力要素實時調整戰鬥隊形，動態分配打擊目標。狙擊手在超遠距離對敵反裝甲火器等重點目標實施精準打擊，掩護裝甲分隊突破敵防御前沿。

突擊分隊在裝甲火力的掩護下，利用車載榴彈砲、重機槍摧毀敵方目標。狙擊火力對殘餘恐怖分子進行定點清除。

演練中，他們還將無人機引導遠距離火力打擊、高機動步兵超越打擊等戰法融入整體作戰行動，提升火力打擊效能。

恐怖分子 特戰 微信 澳門

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