是否參選？ 梁振英：未來香港議會在國安層面恐是「一言堂」

大陸全國政協副主席、前特首梁振英22日在被問到是否參選下屆特首時，他重申，任何能為國家及香港服務的位置，他都非常樂意擔任。此外，他坦言，香港未來的議會可能會在維護國家主權、安全及發展利益議題上是「一言堂」。

香港「星島日報」報導，梁振英表示，香港在過去兩年因「黑暴」及疫情，與大陸交往隔斷，未來5到6年會是香港的建設時期，社會在選擇特首時，應該選擇一個可以認清香港在大陸大情勢下趨吉避凶，善用香港的優勢、機遇，發展經濟、社會，改善民生的特首。

至於被問到是否參選下屆行政長官，梁振英重申，任何能為國家及香港服務的位置，他都非常樂意擔任。他指出，治港者要愛國是天經地義，愛國者必須尊重民族、國家，維護國家安全，不過，並非所有愛國者都具備治港能力。

梁振英指出，在香港新的選舉制度下，將設資格審查委員會，目的是要有篩選機制，不希望再有人被帶上法庭及判監。他還坦言，將來的香港議會在維護國家主權、安全及發展利益議題上，可能是「一言堂」，惟對於房屋、貧富懸殊等問題可能有10種看法，行政、立法機關仍會互相配合，同時互相制衡。