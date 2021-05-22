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華裔澳洲學者遭控間諜 中駐澳使館：依法辦案

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中駐澳洲使館網站22日公告，呼籲澳方尊重中國司法主權，不得以任何形式干預司法機關依法辦案。大陸駐澳洲使館網站
中駐澳洲使館網站22日公告，呼籲澳方尊重中國司法主權，不得以任何形式干預司法機關依法辦案。大陸駐澳洲使館網站

中澳關係緊張，間諜案加深對立，中駐澳洲使館網站今（22）日公告，對澳洲外長5月21日的聲明表示遺憾。中方已多次就有關澳洲公民個案闡明立場。大陸司法機關依法辦案，並充分保障有關人員各項合法權利。

中駐澳洲使館表示，澳方應切實尊重中國司法主權，不得以任何形式干預司法機關依法辦案。

法新社報導，澳洲外交部長潘恩(Marise Payne)證實，遭大陸拘押兩年多的華裔澳洲學者楊軍，將在下星期就被控的間諜罪名，接受審判。楊軍是被大陸拘押、並指控間諜罪名的兩位知名度最高的澳洲公民之一。

潘恩在21日晚上發表聲明，證實筆名楊恆均的楊軍，將在27日出庭受審。他要求，大陸必須允許澳洲官員進入法院聆聽審判。但此案至今仍是「閉門以及不透明的」。

潘恩稱，儘管澳洲官員一再要求，但大陸當局仍未提出關於楊先生被控罪名的任何解釋或證據。聲明中指出，澳洲已明確向中方表達，嚴重關切楊先生所獲得的待遇，以及他的案件在處理過程中缺乏程序公平。

楊軍在2019年1月從美國的住所返回中國，卻遭到逮捕。他否認間諜罪名的指控。

澳洲 間諜 司法

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