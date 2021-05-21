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新華社：台灣當前疫情是民進黨「去中國化」的嚴重挫敗

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
台灣已連續第七天新增逾百例本土病例，讓醫護人員疲於奔命。本報系資料照
台灣已連續第七天新增逾百例本土病例，讓醫護人員疲於奔命。本報系資料照

台灣21日再新增315例新冠肺炎確診病例，為連續第七天新增逾百例本土病例。新華社21日發表評論指出，這讓民進黨當局自我標榜的「防疫模範生」破功。民進黨當局「防疫政治化」失敗，從根本上說，是「去中國化」理念和政策所遭遇的一次嚴重挫敗。

新華社指出，台灣近日新冠肺炎疫情突然加劇，民進黨當局負有不可推卸的責任。自2020年初以來，民進黨當局的防疫作為可用三句話概括：決策失誤、防疫無能；政治化操作、「逢中必反」；「去中國化」、以疫謀「獨」。三者之間有著緊密的內在聯繫。

文章稱，防疫無能是表現，也是民進黨當局「防疫政治化」的必然結果。去年以來，台灣衛生防疫部門堅持不普篩，即使島內多次發生群聚感染事件，也不對重點區域和人群進行篩查，等到病毒擴散了才發現根本沒有足夠的檢測試劑和能力。

此外，在入境政策上，「只防大陸，不防歐美」，也導致台灣境外輸入病例一度大幅增長。

新華社指出，政治化操作是導致上述狀況的主要原因。去年大陸疫情消息一傳出，台灣立即下令禁止口罩出口，民進黨當局及其所控制的媒體堅持使用「武漢肺炎」這種歧視性名稱，「網軍」甚至對大陸疫情幸災樂禍。

民進黨當局既不願開展兩岸抗疫合作，更貶損進口大陸疫苗和檢測試劑。截至目前，台灣自產疫苗尚不能投入使用，海外採購進展遲緩，民眾施打率不到1%，「硬生生把自己操作成了『防疫孤島』」。

新華社表示，民進黨當局上述作為之目的無疑是以疫謀「獨」，是「去中國化」理念在疫情防控上的表現。民進黨當局在涉及兩岸關係的重大問題上出現三個嚴重誤判：

一、以為疫情會阻滯大陸發展、削弱大陸國際影響力、破壞大陸自身形象；

二、以為台灣有了美國的「保護」就可以化險為夷、高枕無憂；

三、以為以防疫為借口就可以繞過「九二共識」，混入世界衛生組織。

文章指出，出於這三個嚴重誤判，民進黨當局處心積慮「黑中」、「拒中」，處處仰美國鼻息，買了武器、吃了「萊豬」，但正如台北市市長柯文哲所說，「到現在美國沒有賣一支疫苗給台灣」。

民進黨 疫情 新冠肺炎

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