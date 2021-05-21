習近平宣布：3年內再提供30億美元對抗疫情

大陸國家主席習近平21日晚在全球健康峰會上視頻致詞表示，中國將在未來3年內再提供30億美元國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。

新華社報導，習近平說，中國已向全球供應3億劑疫苗，將盡己所能對外提供更多疫苗；中國支持本國疫苗企業向發展中國家進行技術轉讓，開展合作生產；中國已宣佈支持新冠肺炎疫苗知識產權豁免，也支援世界貿易組織等國際機構早日就此作出決定。

習近平說，中國在產能有限、自身需求巨大的情況下，已履行承諾，向80多個有急需的發展中國家提供疫苗援助，向43個國家出口疫苗。

中國已為受疫情影響的發展中國家抗疫以及恢復經濟社會發展提供了20億美元援助，向150多個國家和13個國際組織提供了抗疫物資援助，為全球供應了2800多億隻口罩、34億多件防護服、40多億份檢測試劑盒。

中非建立了41個對口醫院合作機制，中國援建的非洲疾控中心總部大樓項目已於去年年底正式開工。中國同聯合國合作在華設立全球人道主義應急倉庫和樞紐也取得了重要進展。中國全面落實二十國集團「暫緩最貧困國家債務償付倡議」，總額超過13億美元，是二十國集團成員中落實緩債金額最大的國家。