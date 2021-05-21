港府：台方多次粗暴干預香港事務 暫停台灣經貿文辦

香港特區政府發言人今日（五月二十一日）回應傳媒查詢關於香港經濟貿易文化辦事處（台灣）（經貿文辦）暫時停止運作時表示：

港台關係是兩岸關係的特殊組成部分。自香港回歸祖國以來，特區政府一直務實推動港台關係穩定發展。二○一○年，港台經濟文化合作協進會成立，作為港台兩地磋商合作的非官方平台，旨在讓兩地良性互動。經貿文辦亦於二○一一年十二月在台北市開始運作，在「九二共識」的基礎上，促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流。

港府稱，近年，台方多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害。當中，台方推出所謂「援港專案」，並單方面在台港經濟文化合作策進會（策進會）下設立所謂的「台港服務交流辦公室」，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援。台方的挑釁行徑與「協、策兩會」促進港台兩地交流合作的原意背道而馳，亦不符合策進會成立的初衷。特區政府對台方的行徑表示極度遺憾。

台方近年的一連串行徑已嚴重破壞港台關係，令經貿文辦在台灣的運作環境日趨惡化。另一方面，經貿文辦人員亦曾受島內激進人士威嚇，種種情況讓留駐人員面臨不穩定因素，推展港台在各領域交流的空間亦在此陰影下日漸收窄。由於經貿文辦已難以達到最初成立的目的，同時為保障駐台香港人員的安全和權益，特區政府因此決定暫時關閉經貿文辦，而所有香港人員亦已離台返港。

港府稱，「我們會密切留意情勢發展，並通盤考慮經貿文辦的未來路向。在經貿文辦暫時停止運作期間，特區政府會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊」。

特區政府重申，將一如既往繼續根據「中華人民共和國香港特別行政區基本法」、一個中國原則，以及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策，處理港台關係相關事宜。