解凍中歐協定 陸外交部強硬回擊：解鈴還須繫鈴人

歐洲議會凍結中歐投資協定，歐盟議員決定，在中國解除對歐方人員的制裁之前，不會推動中歐投資協定，大陸外交部發言人趙立堅今日強勢回應：解鈴還須繫鈴人，歐方應放棄對抗性做法，重回對話合作。

趙立堅今日在例行記者會中，強硬指責歐盟基於謊言和虛假信息，罔顧事實，顛倒黑白，執意做出單邊制裁的錯誤決定，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係。

他強調，中方對惡意傳播涉疆謊言和虛假信息，嚴重損害中方主權和利益的歐盟有關機搆和人員實施制裁，是維護自身利益的需要，也是對歐方搞制裁對抗作出的必要正當反應。

趙立堅稱，歐方無理制裁，導致當前中歐關係出現困難，這是中方不願看到的，責任不在中方，希望歐方認真反思。「制裁對抗無助於問題的解決，也不是全面戰略夥伴關係的相處之道，對話合作才是正道。」趙立堅說，解鈴還須繫鈴人，歐方應該立即停止干涉中國內政，放棄對抗性做法，通過對話溝通，妥善管控分歧，推動中歐關系克服當前的困難，重回對話合作的正確軌道。

趙立堅重申，中歐投資協定是平衡互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜，他表示，「希望歐方衕我們相向而行」，作出符合自身利益的正確決定。