港公職人員宣誓條例今生效 12名區議員喪失資格

香港公職人員宣誓條例21日在香港正式刊憲生效，規定區議員須宣誓擁護香港基本法，港府當日刊憲，共12名區議員喪失資格，席位出缺。

央視新聞報導，其中，南區區議會田灣選區議員袁嘉蔚，以及荃灣區議會海濱選區議員岑敖暉，被裁定不符合《立法會條例》要求，因此喪失議員的資格；另外，觀塘區議會翠屏選區議員洪駿軒涉訟，議席已在4日起懸空。

另外有9名議員先一步請辭，包括元朗區議會天恆選區王百羽、嘉湖北選區伍健偉、東區區議會漁灣選區徐子見、丹拿選區鄭達鴻、西貢區議會欣英選區鐘錦麟、大埔區議會新富選區胡耀昌、廣福及寶湖選區連桷璋、大埔墟選區林名溢及葵青區議會石蔭選區尹兆堅。

香港政府發言人表示，條例對維護香港特區的憲制秩序、進一步確立「愛國者治港」原則有重大意義，有利於「一國兩制」行穩致遠。

據香港特區政府新聞處消息指出，條例目的在落實大陸全國人民代表大會常務委員會在2016年11月7日通過「全國人民代表大會常務委員會關於〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉第一百零四條的解釋」，以及香港國安法第六條中有關公職人員宣誓的規定，落實香港政府的憲制責任。

條例清晰訂明了「擁護香港基本法、效忠香港特區」提述的涵意，引入區議員需作出宣誓的規定，明確宣誓要求，完善處理違反誓言情況的機制，以及就相關情況在公共選舉中加入參選限制。

香港政府強調，相關政策局及部門會按條例的規定，落實相關的宣誓安排，包括有關區議員宣誓的事宜，港府稱，「擁護香港基本法、效忠香港特區」是公職人員的基本義務和責任，條例進一步確保有關公職人員明確理解他們的憲制責任，並保障只有符合「擁護香港基本法、效忠香港特區」此基本要求的人才能出任相關公職。