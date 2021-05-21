王靖渝質疑中印衝突被迫流亡 傳恐遭遣返回中國大陸

19歲的中國公民王靖渝今年2月底曾因在微博上質疑中國官媒報導解放軍在中印邊境衝突中喪命人數的真實性，並批評中國共產黨，被中國當局通緝，下令他在3天內回國。

他在海外流亡數月後，20日傳出他疑似在4月5日從迪拜轉機飛往美國時，被當地警察攔下，並關進了監獄。他的朋友向德國之聲表示，當地聘請的律師沒有任何與王靖渝案件相關的信息，而他現在可能面臨被當地政府以「侮辱宗教」的罪名遣返回中國。

他的朋友表示，雖然在阿聯酋聘請的律師向法院申請讓王靖渝保釋，當地法院也同意了，但是警察局仍以要將王靖渝遣返回中國為理由不釋放他。根據德國之聲收到的文件截圖，阿聯酋當地警局是在4月11日建立一個與王靖渝相關的案件。德國之聲目前無法單方面證實案件所有細節的真實性。

批共產黨被「抄家」

事實上，王靖渝事件爆發後，他在中國的父母就遇到麻煩了。他在今年3月1日接受德國之聲訪問時表示：「在我發表第一條評論不到20分鐘，重慶當地派出所的3名警察與自稱國安警察的不明人士到我家進行抄家，並逮捕我父母。當天晚上，他們把我父母扣押在派出所5個小時，到凌晨接近1點鐘才放他們回家。」

事發後的第二天跟第三天，王靖渝稱警察都是早上6點或7點就把他父母帶去派出所，關在審訊室內，但不問話，一直到晚上67點才放他父母回家。他說：「連我父母回家後，他們都會有一個男警察跟女警察對我父母進行監視。」

他表示，事發後他曾兩度與父親通電話，父親在最後一次通話中告訴他，要堅持自己的理想，不要返回中國。但他母親疑似因身體不適，在最後一次電話通話中，懇求他返回中國。他自2月底便與父母失聯至今。

此外，王靖渝當時在訪問中也提到，重慶當地的警察在事發後，也曾用私人號碼發短信給他，要求他立刻回中國，否則他父母將「沒有好下場」。他告訴德國之聲：「當地警察還在電話中威脅我，說就算我在美國或歐洲，他們也會把我引渡回國。在我接受外國媒體訪問後，他們也威脅我父母說，如果再看到我接受外媒採訪，他們就會直接拘留我父母。」

他還提到，由於有大量網友在網路上公開分享他家住址與他個人的聯繫方式，所以事發後，他在重慶的家門口天天有大批人在敲門吶喊。此外，他說人在國外時，只要打開中國的手機號碼，便會有大量的短信與電話湧入，大多數內容都是騷擾跟威脅他的。

即便家人面臨十分危急的情況，但王靖渝當時也向德國之聲表明，自己沒有回中國的計劃。他當時說：「我目前的打算是我不會回中國，這也是我父母給我寄予的希望。我會堅持利用更多社交帳號，在中國國內能使用的媒體內傳播真相，我認為我這樣傳播會讓更多中國人清醒過來。我有考慮過中國派特勤人員秘密綁架我的可能性，但我並不擔憂，因為我相信歷史會記住我，世界的人民也會記住我。」

數名中國公民遭拘留

王靖渝在采訪中也提到，他自國中學會翻牆後，便了解到很多與共產黨相關的事。他說：「我認為應該有人站出來把真相傳到國內。中國不屬於共產黨，他不是一個合法的政黨。」

他提到，自己在中學時期，曾因在學校與同學分享自己翻牆所得到的訊息，被同學稱為漢奸，也在同學向老師與校長通報相關事情後，被迫轉學多次，但他並未因此停止在中國國內的社交媒體上分享相關資訊。他告訴德國之聲：「在2018至2019年，我多次受到派出所的訓誡，他們說是因為看在我還未成年，才沒有處罰我。他們說如果我繼續這樣做，等待我的只有在監獄度過餘生。」

他當時透露，他打算到各國的中國大使館外進行合法的示威抗議，並將過程錄制成視頻放到Youtube與中國內部的社交媒體上。他當時說：「我會到聯合國在日內瓦的辦事處去進行抗議，我也有在策劃在世界上可以游行示威的國家，來個環球的示威。我也會想在牆內進行發表相關視頻。」

事實上，王靖渝並非唯一一個在社交媒體上質疑中國官方公布與解放軍在中印邊境相關消息的中國公民。今年2月，有另外6個中國公民因類似的事件而被警察拘留。6名被拘者分布居住在北京丶河北秦皇島丶貴州貴陽丶廣東茂名丶四川綿陽丶江蘇南京等地。

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