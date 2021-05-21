大陸發表「西藏白皮書」 稱西藏穩定、人民生活幸福

大陸國務院新聞辦公室21日發表「西藏和平解放與繁榮發展」白皮書，白皮書包含十個方面，指出西藏脫貧攻堅全面勝利，社會大局更穩定、經濟文化更繁榮、生態環境更良好、人民生活更幸福，一個嶄新的社會主義新西藏呈現在世人面前。

中新社報導，白皮書全文約2.3萬字，包括前言、正文和結束語。正文包含十個方面，涉及和平解放前的西藏、實現和平解放、社會制度的歷史跨越、各項事業加快發展、脫貧攻堅全面勝利、優秀傳統文化得到保護和發展、民族宗教工作成效明顯、生態安全屏障日益堅實、堅定維護國家統一和社會穩定、新時代新征程等。

白皮書指出，以和平解放為起點，西藏各族人民在中國共產黨的堅強領導下團結奮進，貫徹執行「十七條協議」，有力維護了國家主權、祖國統一和領土完整；進行民主改革，徹底廢除了政教合一的封建農奴制，百萬農奴翻身解放、當家作主，各族人民的根本利益得到保障；建立社會主義制度，實行民族區域自治，西藏社會制度實現了歷史性跨越；紮實推進改革開放和現代化建設，極大解放和發展了社會生產力，極大改善了西藏各族人民生產、生活條件。

同時，白皮書提到，對於西方反華勢力干涉中國內政的圖謀和十四世達賴集團（第十四世達賴喇嘛）的分裂活動，包括西藏人民在內的全中國人民堅定維護祖國統一、維護國家主權，與任何分裂勢力、反華勢力進行堅決鬥爭。

白皮書強調，長期以來，「西方反華勢力從未停止利用所謂『西藏問題』擾亂遏制中國，十四世達賴集團從未放棄過『西藏獨立』的圖謀，不斷製造事端，危害西藏安定團結的大好局面。」

關於十四世達賴集團提出的所謂「中間道路」，「其核心內容包含不承認西藏自古是中國一部分，宣稱西藏歷史上是一個完全獨立的國家；圖謀建立歷史上從不存在的所謂『大藏區』，要將西藏、四川、雲南、甘肅、青海等藏族及其他民族聚居區合併建立所謂統一的行政區等。」

白皮書稱，「『中間道路』既不符合中國的歷史、現實、憲法、法律、基本制度，也不符合西藏的歷史、現實和民族關係，更有違包括藏族人民在內的全中國人民的根本利益。」

白皮書指出，西藏高舉憲法法律旗幟，「堅決抵制十四世達賴集團的滲透破壞活動，堅持宗教中國化方向，引導藏傳佛教與社會主義社會相適應。」