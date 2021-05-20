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陸國防部批美艦穿航台海、闖西沙 無異「玩火」
美國「威爾伯」號驅逐艦接連通過台灣海峽並進入南海西沙海域，大陸國防部發言人譚克非20日晚間表示，「美國軍艦幾天內連續穿航台灣海峽、闖入我西沙領海，是嚴重的挑釁行動，性質十分惡劣，我們對此表示堅決反對和強烈譴責」。
大陸國防部發佈微信公眾號消息，5月18日美國「威爾伯」號驅逐艦穿航台灣海峽，20日該艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海。中國人民解放軍相關戰區組織海空兵力，依法依規對美艦進行跟蹤監視和警告驅離。
公眾號消息稱，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，事關中國主權和領土完整，是中美關係中最重要、最敏感的問題。美國軍艦頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力、製造危機，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，這是非常不負責任的危險行為，無異於「玩火」。
西沙群島是中國固有領土，根據「中華人民共和國領海及毗連區法」，中國政府於1996年公佈了西沙群島的領海基線。美國軍艦擅闖中國西沙群島領海，嚴重侵犯中國主權和安全，違反中國法律及相關國際法，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序。
「我們要求美方認清形勢、停止挑釁，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，多做有利於地區和平穩定的事，不要為中美兩國兩軍關係製造障礙和麻煩。中國軍隊將採取一切必要措施，應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整」。
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