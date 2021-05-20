中國祝融號跟火星合照曝光 NASA再發文祝賀

中國航天局發布「祝融號」火星車拍攝的火星照片後，美國國家航空航天局（NASA）局長納爾遜（Bill Nelson）表示祝賀。

據陸媒《環球網》20日報導，5月19日，納爾遜發表聲明，對中國航天局從「祝融號」接收到首張照片表示祝賀。聲明還説，適逢國際科學界在火星探索增加之際，美國與世界期待祝融號的發現將讓人類更多地了解火星。

這份聲明在NASA官網和納爾遜個人Twitter上都可以看到。

此前的5月15日，美國國家航空航天局在官方Twitter轉發其科學任務局副局長楚比興（Thomas Zurbuchen）的貼文。貼文寫道：「中國首個火星探測器『祝融號』登陸火星，恭喜中國國家航天局『天問一號』團隊！和全球的科學界一起，我期待中國本次火星任務，對人類了解這顆紅色星球作出重要貢獻。」

中國國家航天局5月19日發布「天問一號」著陸過程兩器分離和著陸後火星車拍攝的影像。據報導，照片中可見坡道機構展開正常；圖像上部的兩個伸杆為已經展開到位的次表層雷達；前進方向地形清晰。為獲知火星車前進方向更大範圍的地形資料，避障相機採用大廣角鏡頭，在廣角鏡頭畸變的影響下，遠處地平線形成一條弧線。

另一張照片顯示，火星車太陽翼、天線展開正常到位；火星表面紋理清晰，地貌信息豐富。

此前5月15日，「天問一號」成功著陸於火星烏托邦平原南部預選着陸區後，火星車建立了對地通信。

5月17日，環繞器實施第四次近火制動，進入中繼通信軌道，為火星車建立穩定的中繼通信鏈路，陸續傳回圖像數據。目前，火星車正在開展駛離著陸平台的準備工作，將擇機駛上火星表面，開始巡視探測。

對於中國在太空領域的動態，俄羅斯衛星通訊社5月20日報導指，納爾遜認為，由於中國在太空領域取得多項最新成就，必須積極努力讓美國重返月球。

他強調説，中國成為繼美國之後第二個成功在火星上降落裝置的國家。他還提醒，中國正準備在月球南半球降落三輛月球車。

美國此前宣布實施重返月球的「阿緹蜜絲」（Artemis）計劃，包括多個階段：軌道飛行、建立近月站、太空人在月球表面著陸。該計劃被視為探索火星的一個階段。

Congratulations to CNSA on the first images from the Zhurong Mars rover!



As the international scientific community of robotic explorers on Mars grows, the US and the world looks forward to the discoveries Zhurong will make to advance humanity’s knowledge of the Red Planet. https://t.co/cz04yOTJSh — Bill Nelson (@SenBillNelson) May 19, 2021

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文章授權轉載自《香港01》