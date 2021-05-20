陸CDC首席專家：打了疫苗仍需堅持戴口罩

美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前宣布，已完整接種新冠疫苗者在多數場合可不戴口罩。但中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，在沒有實現群體免疫前，即使打了疫苗，仍然需要堅持戴口罩。

吳尊友20日下午在大陸國務院疫情防控記者會上表示，疫苗是預防新冠的生物學手段，戴口罩、保持社交距離，是預防新冠的公共衛生手段，兩者是包容的，可以同時採取，而不是互相排斥。

他強調，在人群沒有實現群體免疫的情況下，即使打了疫苗，也仍然需要堅持戴口罩。戴口罩對個人，對家庭、對社會，只有好處，沒有壞處。

吳尊友說，口罩的作用就是把空氣中的顆粒物及吸附在顆粒上的病原微生物排除在我們吸入的空氣之外，既可以防病，也可以減少呼吸道的負荷。

美國CDC上周更新指引，建議完整接種疫苗的人在室外不須戴口罩，在室內多數地方也可不用佩戴。不過，這項更新版防疫指引不適用於大眾運輸工具和監獄等地。

據法新社報導，美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）已表示，完整接種疫苗的顧客進入店內可不戴口罩，18日起完整接種疫苗的員工也可不戴口罩。