端點星案開庭未宣判刑期 家屬：北京只允許一種聲音

因運用開源平台GitHub備份將近一百篇與中國新冠肺炎爆發初期相關文章而被中國政府以「尋釁滋事罪」逮捕關押的陳玫與蔡偉，上周在被關押超過一年後，終於首次出庭。雖然法官未當庭宣判刑期，但檢察院建議兩人被判處一年三個月的刑期。

根據陳玫的哥哥陳堃11日在推特上轉述陳玫母親當庭所看見的情況，陳玫與蔡偉身著防護服出庭，家人看不清兩人的臉與表情，他們也全程戴著手銬與腳鐐。公訴人當庭表示，陳玫與蔡偉的犯罪事實是，蔡偉是端點星平台的搭建者，陳玫則是管理員。

陳堃寫道：「公訴人指控，這個BBS上有許多不實信息，煽動人心，侮辱國家領導人，給國家領導人和國家形象造成負面影響。」

陳堃在接受德國之聲訪問時提到，陳玫的其中一名官派律師在辯護時，向法官表示陳玫18歲時曾參加中國非政府組織立人大學舉辦的夏令營，所以「受到西方思想的影響，誤入歧途」。陳堃說：「他是當事人的辯護律師，但他卻在幫我弟弟(陳玫)認錯。如果是一個負責任的律師，哪怕是當事人犯了一個很嚴重的錯，這個律師也是要盡力去幫當事人脫罪的。」

最終，陳玫與蔡偉當庭認罪，但陳堃也提到，陳玫透過官派律師向家屬表達，如果判決結果和量刑建議相符，他就不會上訴。如果嚴重超出建議刑期，陳玫則會提出上訴。而官派律師也向陳玫的母親表示，「超出建議刑期的可能性不大，緩刑的可能性也不大，有可能會實刑。」

關押400天後的開庭

事實上，陳玫與蔡偉在11日開庭前，已被中國當局關押了超過一年，過程中案件開庭也數度被延後。陳玫的哥哥陳堃告訴德國之聲，家人在5月7日突然收到5月11日將開庭的通知，家屬到了5月8日才得知可有一人到法庭旁聽開庭過程。

他說：「我認為從時間通知上，當局刻意給我們很短時間，他們只允許我們一個家屬去旁聽。如果真是因為疫情，那他們應該不要讓任何人去旁聽，而且據說中國疫情已控制住，所以我覺得他們有否以疫情去阻止公眾旁聽，我認為他們每一步的操作都是為了避免這個案件再次引起大家關注。」

陳堃認為，陳玫與蔡偉過去一年的遭遇，反映了中國政府過去幾年在處理言論自由相關案件的手法。他指出，過去幾年中國政府在處理言論自由相關案件時，都會先把當事人抓起來，再透過各種手段強迫當事人認罪。他表示：「這就是，無論最終法庭判當事人多久的罪，當局實質上已經把這些被告關了很久了。他們已達到對這些被告進行身體跟心靈折磨的目的。」

人權觀察的中國研究員王亞秋也認為，端點星案的過程，顯現出中國政府現在處理言論自由案件的方式，與幾年前已大不相同。她告訴德國之聲：「當年許志永第一次坐牢時，當局都是很清楚的宣布哪天會審判，媒體也都會知道。審判當天，很多人會去現場圍觀、媒體也會報導，這些做法會給中國政府施加壓力。但現在都沒有這些情況了，因為中國政府『變聰明了』，他們不對外透露訊息，不讓外界有機會曝光案件相關的資訊。」

中國言論自由越緊縮

從陳玫與蔡偉去年被逮捕後便不斷為端點星案對外發聲的陳堃表示，端點星平台上所復制與新冠疫情相關的文章中，有不少是中國官方控制的媒體所發布的文章，陳玫與蔡偉是在這些文章被移除後，才將相關內容復制到端點星的平台上。

他向德國之聲表示：「當局以尋釁滋事的罪名起訴陳玫與蔡偉，而這個罪名當中有一條是如果當事人明知這個訊息是虛假，但他們還在網路上儲存或傳播，並對國家形象早成負面影響，這就屬於尋釁滋事。他們備份的文章中，有很多是中國官媒所寫的文章，只是這些文章很快就被刪掉。如果說這些內容是虛假的，但作者都是中國國內知名媒體記者，我憑什麼判斷他們是假的？」

王亞秋也指出，端點星上備份的很多文章，都曾在中國國內正規媒體上發布，但中國政府後來將這些內容刪除。她表示：「如果任何人敢保存這些記憶，這些行為在中國都是犯罪的。共產黨不讓你記住的東西，你都不能記住。」

她也提到其他在新冠疫情爆發初期，因為到武漢當地報導而被中國政府判刑或強迫消失的公民記者張展與陳秋實。王亞秋認為，中國政府的這些打壓，都顯示中國政府不允許公民自己做獨立調查。她告訴德國之聲：「陳玫跟蔡瑋都沒有做獨立調查，只是把被刪除的訊息備份，真相只能是共產黨的，想保留另類的記憶都是不允許的，中國只能有一個真相跟記憶。」

陳堃提到，除了復制新冠疫情相關的文章外，陳玫與蔡偉也在端點星的平台上復制保存了與中國Metoo運動丶深圳佳士工人維權案與北京清理低端人口相關的文章，而這些在中國都被視為敏感話題。

他說：「這整個案件根本不在於這些信息是真的還假的，而是這些信息是中國政府不想讓人知道的。中國政府只希望大家聽到一個版本。端點星案在中國網站上搜不到任何訊息，就好像端點星案不存在。太多人關注的案子，中國官媒就會隨便出來寫一篇內容，一切以這個文章內容為准，其他相關討論全數停止。」

熱衷公益的年輕人

在陳堃的眼中，陳玫一直是一個熱愛公益的年輕人。他自念大學時期，便時常運用課餘時間參與公益活動，甚至會把生活費省下來做公益用途。他告訴德國之聲：「陳玫後來到北京工作後，也是在一家公益機構工作。工作期間，他仍然在網絡上做力所能及的公益，尤其是涉及到計算機網絡方面的。」

陳堃提到，北京2017年底開始清除低端人口時，陳玫便運用自己在網絡相關的所長，替維權人士備份相關報導。「陳玫在網絡上非常活躍，他會用自己的能力去保留一些重要的東西。我個人猜測，端點星的建立與他2017年去備份清理低端人口的內容是有關的。」

當被問到是否擔憂自己在海外為端點星案的維權發聲會影響到在國內的家人時，陳堃表示，他一直擔心國內家人的安危，但是當一個家庭遇到像端點星這樣的案子時，沒有一個家庭能置身事外，得乖乖配合當局的要求。

他向德國之聲表示：「當一個家庭遇上這樣的事情，我們就不要再指望像什麼事都沒發生一樣一直等。我們唯一能做的是去發聲，因為不發聲的話，同樣會受到很大的壓力。我們發聲跟不發聲，陳玫不會馬上被放出來。但很多類似案件也顯示，如果有海外家人為在中國監獄中的當事人呼籲，其實很多時候會稍微改善他們的狀況的。」

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