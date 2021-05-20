520美艦巡航西沙 共軍控：美軍是南海安全風險製造者

中國人民解放軍南部戰區今（20）日發文警告，美國海軍「威爾伯」號導彈驅逐艦非法闖入西沙領海，共軍強調，海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

美「威爾伯」號導彈驅18日穿航台灣海峽，今日航經西沙，共軍東部戰區表示，已組織兵力對美艦穿航行動全程跟蹤監視，嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁。

共軍南部戰區新聞發言人空軍大校田軍里表示， 美軍是搞航行霸權加輿論誤導「混合操控」的一貫伎倆，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定。

他還指控，美軍是不折不扣的「南海安全風險製造者」， 美方行為違反國際法和國際關係基本準則，人為增加地區安全風險，易引發誤解誤判和海上不測事件，是不專業、不負責任的。