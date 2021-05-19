美驅逐艦通過台海 解放軍：全程跟蹤監視應對一切挑釁

針對美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「魏柏號」（DDG 54）於當地時間18日例行通過台灣海峽，中共軍方回應表示，美方向「台獨」勢力傳遞錯誤信號，解放軍對美艦穿航行動全程跟蹤監視，應對一切威脅挑釁。

據澎湃新聞報導，中共解放軍東部戰區新聞發言人張春暉大校表示，5月18日，美「魏柏號」導彈驅逐艦穿航台灣海峽並公開炒作。美方行為向「台獨」勢力傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，中方對此表示堅決反對。

他並稱，解放軍東部戰區組織兵力對美艦穿航行動全程跟蹤監視，嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁。

據美國海軍第7艦隊新聞稿指出，勃克級飛彈驅逐艦「魏柏號」在符合國際法的規範下，於當地時間18日例行通過台灣海峽，表達美國對「自由開放的印太區域」之承諾，未來將持續合法航行。

此為美國總統拜登1月下旬就職以來，4個月內美軍驅逐艦第5次航行台海。

此外，據美國海軍太平洋艦隊在社群網站發布，雷根號航空母艦（CVN 76）與日本海上自衛隊最新一代的神盾驅逐艦「摩耶號」（DDG 179）在菲律賓海共同航行、進行演訓的照片。

貼文標籤強調「自由開放的印太區域」和美日兩國海軍的夥伴關係。