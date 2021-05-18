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香港關閉駐台代表處 國民黨嘆可惜：有礙台港交流

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
香港經濟貿易文化辦事處（台灣）自即日起暫時停止運作。香港經濟貿易文化辦事處（台灣）官網
香港經濟貿易文化辦事處（台灣）自即日起暫時停止運作。香港經濟貿易文化辦事處（台灣）官網

針對香港關閉駐台代表處，國民黨大陸事務部今表示，港府關閉之舉將有礙台港交流，且未能考慮香港在台人民的利益，甚為可惜。希望在維持台港交流的前提下，盡快恢復香港駐台經濟貿易文化辦事處的運作。

國民黨表示，兩岸敵意螺旋升高，無益兩岸和平穩定。陸委會主委邱太三才剛說希望兩岸春暖花開，不知現在除了吵架或表示遺憾，還能做些什麼？國民黨認為，兩岸三地強化交流不應中斷，人民權益也不該忽視，這就是為何台港雙方會互設辦事處。

國民黨提醒，我政府不要流於虛空宣示或口角之爭，宜有實質對策。當國台辦說願幫台灣人民戰勝疫情時，陸委會嗆對岸不必假好心；對港府暫時關閉駐台機構，陸委會卻只表示，「我方甚感遺憾」。

國民黨說，對有利台灣、人命關天的事，陸委會兇得很，對香港駐台經貿文化機構關閉卻又這麼輕描淡寫，陸委會似乎不想見到兩岸關係和緩，也分不清事情輕重緩急。有這樣奇特的陸委會，蔡政府還怕找不到更多麻煩嗎？

陸委會 國民黨 香港

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