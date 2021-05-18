港駐台辦事處主管因未獲簽證而暫停 陸委會：子虛烏有

港府暫時停止駐台經濟貿易文化辦事處運作，強調此事與疫情無關，但有消息人士稱，事件與辦事處主管無法取得台方的工作簽證有關。陸委會18日嚴正聲明，香港現派駐在台人員簽證均在效期內，且皆未曾向我方提出簽證申請，「消息根本是混淆視聽，子虛烏有。」

香港當局暫時關閉了駐台經濟貿易文化辦事處，強調此事與疫情無關，卻沒有說明原因，但外界認為，原因在於台港關係不佳。有媒體引述消息人士指出，事件與辦事處主管無法取得台方的工作簽證有關。

對此，陸委會18日以書面回應表示，針對香港在台辦事處暫停運作是因該辦人員無法取得我方簽證的說法，陸委會嚴正聲明，香港現派駐在台人員共有4名，其簽證均在效期內，且皆未曾向我方提出簽證申請，「上揭消息根本是混淆視聽，子虛烏有，本會表達強烈不滿。」

另一方面，有傳聞稱香港駐台經濟貿易文化辦事處代理主任朱浩已卸任返港，陸委會回應，對於香港駐台辦事處人員離台時程，我方尊重港方安排。