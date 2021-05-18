日本防衛白皮書草案曝光 陸：渲染中國威脅、干涉內政

日本政府2021年版「防衛白皮書」草案內容近日曝光，首次寫入「台灣局勢穩定對日本安全保障和國際社會穩定十分重要」的內容，稱「中國軍事動向引發擔憂」。預計該草案7月內將在日本內閣會議上正式報告。

據日本共同社報導，2021年版「防衛白皮書」草案內容，首次寫入了「台灣局勢的穩定對於日本的安全保障和國際社會的穩定很重要」的內容。

報導指出，提及台灣局勢對日本的影響，是鑒於日美首腦4月聯合聲明中，52年來首次提及台灣，有意展現出防備突發事態的姿態。

大陸中新網報導稱，草案汙衊中國海警局船隻在釣魚台附近相繼駛入領海違反國際法。草案斷言，允許海警局使用武器的中國海警法也「在國際法上存在問題」。

另一方面，據日本讀賣新聞最新披露的草案內容，其中設立「中美關係特輯」，認為中美競爭變得越來越明顯，特別是在技術領域的競爭，今後可能更加激烈。

日本共同社也稱，就新設競爭激化的美中關係這一項，草案指出「軍事性的力量平衡變化有可能影響地區的和平與穩定」，並談及「涵蓋政治、經濟、軍事的競爭進一步凸顯」，「在南海的軍事活動趨於活躍」。

針對日本「防衛白皮書」草案內容，大陸外交部發言人華春瑩先前指出，這段時間，日方接二連三拿中國說事，粗暴干涉中國內政，無理指責中方正常的國防建設和軍事活動，對中方正當的海洋活動說三道四，渲染所謂中國威脅，是極其錯誤和不負責任的。中方對此強烈不滿和堅決反對，已經向日方提出嚴正交涉。

華春瑩強調，「台灣是中國領土，台灣問題純屬中國內政，中方絕不容許任何國家以任何方式插手台灣問題。中國必須統一，也必然統一。」希望日方能端正心態，體現出對中國主權的尊重以及對維護地區和平穩定的誠意。