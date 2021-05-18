疫情嚴峻！澳門致函陸委會 關注千位澳生在台情況

台灣疫情升溫，澳門特區政府今（18）日表示，密切關注疫情之下在台就讀的澳門學生情況，在台灣澳門經濟文化辦事處17日已就相關事宜致函大陸委員會。

央視新聞報導，台灣疫情大爆發，給澳門在台就讀的幾千名學生及其家長帶來困擾和不安，一些學生擔憂就學、醫療、生活等實際問題和困難無法得到解決，希望陸委會予以重視，確保在台澳門學生群體的訴求得到及時關心和妥善處理，切實保護正當權益。

澳門特區政府提到，澳門在台就讀的學生和家長如需進一步協助，可聯絡在台灣澳門經濟文化辦事處（總機：+886 281011056，24小時緊急求助熱：+886 978220032），以及新型冠狀病毒感染應變協調中心查詢熱線：+853 28700800。