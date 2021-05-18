林鄭月娥：多地疫情反彈 香港力保不失、有望「清零」

香港特首林鄭月娥18日表示，近日多地新冠肺炎疫情反彈，香港在全港民眾的努力下力保不失，她還引述專家指出，香港現階段有望「清零」。

中新社報導，林鄭月娥18日出席行政會議前會見媒體時表示，香港政府正深入調查5月初一名4歲小童是否確診，除這例確診個案外，香港已經24天沒有本土感染源不明病例，即使計算有流行病學關聯病例，過去一個月平均每天也少於一例，在這個良好情況下，如果有任何風險，更需採取嚴厲措施，防止疫情轉壞。

林鄭月娥指出，目前來講，最嚴厲的措施是外防移入，港府密切留意海外疫情發展，並迅速採取針對性的嚴格措施，包括限制非港人從台灣入境，港人由台灣回港須在飯店檢疫21天，以及將新加坡等7個國家列為高風險地區等。

此外，她提到，截至17日晚間，香港政府已為民眾接種200萬劑新冠疫苗，當中約118萬民眾已接種首劑疫苗，占合資格接種人口約18%。她認為，接種疫苗是最有效的預防方法，呼籲全香港民眾積極參與，全港企業想辦法讓員工方便接種疫苗。

而港府18日正式開始新冠疫苗「外展接種」工作，將原來僅限於在社區疫苗接種中心提供的接種工作，進行延伸和外展，直接向辦公大樓內的公司提供上門服務，為員工提供便利。

日前，港府考慮到，香港疫苗接種比例仍然偏低，因此主動「出招」與建造業界、顧問公司、公用事業等機構籌備及推行外展接種服務，港府鼓勵民眾接種疫苗，加快疫苗接種工作，提高接種比例。