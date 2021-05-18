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國泰航空5月貨運航班將恢復

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
香港國泰航空今（18）日表示，已有超過80%的駐港機師及逾40%的駐港機艙服務員預約或已接種疫苗，隨著更多機組人員全面接種疫苗，預期5月的貨運航班運作將陸續恢復。百度圖庫
香港國泰航空今（18）日表示，已有超過80%的駐港機師及逾40%的駐港機艙服務員預約或已接種疫苗，隨著更多機組人員全面接種疫苗，預期5月的貨運航班運作將陸續恢復。百度圖庫

香港國泰航空今（18）日表示，已有超過80%的駐港機師及逾40%的駐港機艙服務員預約或已接種疫苗，隨著更多機組人員全面接種疫苗，預期5月的貨運航班運作將陸續恢復；但客運方面則仍然未見需求有實質改善的跡象。

路透報導，國泰航空表示，因全球新冠病毒疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，公司4月因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。當月載客2.24萬人次，年升63.2%，但相比2019年4月疫情前的水平則大跌99.3%。

至於貨運方面，國泰航空4月運載7.31萬公噸貨物及郵件，年跌13.6%。

信報財經報導，國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，市場復甦的步伐仍然緩慢，4月的客運需求非常疲弱。然而，集團樂見自特區政府於4月下旬擴展「回港易」計畫後，由大陸回港的客運需求改善，國泰將於5月下旬恢復福州及杭州航班。

展望客運業務，林紹波稱，仍然未見整體客運需求有實質改善的跡象。就往返香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」航班延遲啟航表示失望的同時，因顧客對不論出行目的、均可享有雙向入境免檢疫安排的航班需求而感到鼓舞，國泰期待「航空旅遊氣泡」航班再度啟動。

國泰航空 香港 疫苗

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