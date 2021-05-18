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香港駐台辦事處暫停運作 陸委會：尊重但甚感遺憾

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
香港駐台辦事處暫時停止運作，陸委會18日表示，無論基於何種原因，我方均予尊重。記者林汪靜／攝影
香港駐台辦事處暫時停止運作，陸委會18日表示，無論基於何種原因，我方均予尊重。記者林汪靜／攝影

港媒報導，港府稱，香港經濟貿易文化辦事處（台灣）自即日起暫時停止運作。陸委會18日表示，無論基於何種原因，我方均予尊重。惟香港在台辦事處是依據台港2011年互設辦事處共識而成立，並已運作多年，今港府單方面做出此決定，我方甚感遺憾。

香港「星島日報」報導，在經貿文辦暫時停止運作期間，香港政府會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。

香港政府發言人表示，相關安排與台灣目前疫情無關。

據了解，馬政府時期，隨著台灣和香港關係和合作越趨緊密，「台港經濟文化合作策進會」（策進會）和「港台經濟文化合作協進會」（協進會）磋商取得共識，香港經濟貿易文化辦事處（香港經貿文辦）一般也稱為香港駐台代表處，2012年5月掛牌。

對此，陸委會18日以書面回應表示，對於港府18日做出暫時停止其在台辦事處運作的決定，無論是基於何種原因，我方均予尊重。惟香港在台辦事處是依據台港2011年互設辦事處共識而成立，並已運作多年，今港府單方面做出此一決定，我方甚感遺憾。

陸委會指出，為顧及台港民衆福祉，保障我在港國人權益，我方駐香港辦事處人員仍然會堅守崗位，持續運作，提供台港民眾相關服務。

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