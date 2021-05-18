「結束一黨專政」口號違港版國安法？ 林鄭：難以評論

對於今年六四集會是否能夠舉行，以及如有人高喊「結束一黨專政」是否會違反香港國安法，香港行政長官林鄭月娥出席行會前回應表示，公眾集會有一套制度決定是否合法，以及是否批准舉行，不能夠隨便以一個情景便下定論，加上現時公共衞生的情況下，仍有限聚令，如媒體要求她評論是否合法，以及是否容許，是強人所難。

據香港電台報導，林鄭強調，在決定前仍要視乎有關人士有何意圖及企圖，法律的寫法，以及證據有多少。

被問到前行政長官梁振英接受訪問時，批評公務員團隊，在處理文件時經常要傳閱數周。林鄭月娥說，每個人都有言論自由，有批評政府的自由，而政府亦有接受批評的胸襟。她表示，現時不能說政府的組織架構，以及程序做到十全十美，否則就不必經常說要有改革，精簡程序和架構，提升效率。

林鄭月娥說，17萬的公務員團隊如何做得更好，要行政長官領導，以及大家努力，不過大家都看到，香港是相對複雜的城市，能夠每日正常運作，都是靠公務員盡心盡力，希望大家都會認同。