「無關台灣疫情」 港府突宣布「駐台辦事處暫停運作」

港媒星島網報導，港府表示，香港經濟貿易文化辦事處（台灣）自即日起暫時停止運作。

報導指出，在經貿文辦暫時停止運作期間，香港特區政府會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。

香港特區政府發言人並表示， 相關安排與台灣現時的疫情無關。

馬政府時期，隨著台灣和香港關係和合作越趨緊密，「台港經濟文化合作策進會」（策進會）和「港台經濟文化合作協進會」（協進會）磋商取得共識，香港經濟貿易文化辦事處（香港經貿文辦）一般也稱為香港駐台代表處，二○一二年五月掛牌。

除了香港經貿文辦，港府派駐台灣機構還有香港貿易發展局（港貿發局）及香港旅遊發展局（港旅遊局），三個機構基本上合署辦公，且派駐人員都具有港府官方身分。

據香港經貿文辦官網發布，辦事處職能包括：促進港台經貿、投資、金融服務及商務往來等；增進港台文化、教育與觀光及其他方面交流；加強港台科技、交通運輸、醫療、公共衛生及食品安全及其他方面合作；為在台的港人提供協助；協助處理與台灣居民入境申請有關的事宜等。二○一○年四月，協進會成立，與台灣成立的策進會為對口機構，就港台公共政策相關事宜，進行討論和磋商。