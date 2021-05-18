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林鄭月娥：依法凍結黎智英財產 執法機構行動適當

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
香港特首林鄭月娥。（大公文匯全媒體）
香港特首林鄭月娥。（大公文匯全媒體）

香港保安局局長日前根據香港國安法，凍結黎智英持有的壹傳媒股份及其3間公司於銀行帳戶內的財產。香港特首林鄭月娥今天（18日）表示，維護「國家安全」必須要依法辦事、執法必嚴、違法必究。

大公文匯全媒體集團報導，林鄭月娥表示，港區國安法第43條賦予警務處國家安全處在執行有關危害國家安全有關罪行時，可以採取多項措施，包括凍結有合理理由懷疑涉及危害國家安全罪行財產，因此保安局局長是按法律採取適當行動。

林鄭強調，特區政府在履行維護國家安全的職責時非常認真及嚴謹，因為不僅關係到香港社會的安全，更是保障14億人的安全，強調執法機構一定會依法辦事。

林鄭又指，留意到有些西方媒體藉此攻擊香港的國際金融中心地位，但事實上香港的地位不會因此受影響及削弱，反而更加鞏固。她強調，無人可以利用香港的金融體系進行危害國家安全的行為或實現政治性意圖。

香港特首 國安法 林鄭月娥

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