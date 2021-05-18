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港媒：北京可能以強硬手段嚇阻六四紀念活動

中央社 / 台北18日電

香港支聯會仍在與警方協商六四紀念活動事宜，但有港媒引述消息稱，北京將以前所未有的強硬手段處理此議題，悼念活動可能被定位為非法集結，參與者將不符「愛國者」標準，斷絕政治生涯。

香港01今天引述消息人士報導，北京將以前所未有的強硬手腕處理有關議題，把出席香港市民支援愛國民主運動聯合會悼念活動的人士，一概定性為不符「愛國者」標準，日後無法參選區議會和立法會，而現任區議員更會被直接褫奪資格。

消息人士又指，香港警方也預計會從嚴執法，若當晚的悼念活動被指構成非法集結，活動帶頭者及政界人士很可能被捕，其他在場參與者也可能同遭拘捕及起訴。

消息人士進一步表示，六四悼念活動牴觸中共「憲法」及國安法。其「憲法」總綱列明國家由共產黨領導，而支聯會綱領包含「結束一黨專政」，有所牴觸，甚至也觸犯國家法中的顛覆國家政權罪，參與有關活動的人士同樣難以切割。

消息人士聲稱，今年是國安法在港實施後的首個六四，北京立場強硬，若有區議員或立法會議員參與有關非法集結，將會遭取消資格，甚至毋須等法庭宣判罪成。

就算非公職人士，日後也會被定性為不符「愛國者」標準，進而無法參選區議會及立法會。

日前，香港區域法院就去年維園未經批准集結案宣判，包括香港眾志前秘書長黃之鋒、荃灣區議員岑敖暉、南區區議員袁嘉蔚及觀塘區議員梁凱晴四人，被判刑4至10個月。有評論指，當局此時宣判是為嚇阻今年的六四遊行集會。

消息人士稱，相信警方今年執法會更嚴，若有人在維園非法集結，會進行大規模拘捕行動，律政司也會盡快起訴，「相信唔止（不光是）組織者有事，連在場參與也會被捕」。

今年港府以疫情為由，不處理支聯會維園六四集會申請，外界預料警方不會批准有關集會。

1989年開始，支聯會每年6月4日都會在維多利亞公園舉行燭光悼念集會，去年因疫情首度被禁，但支聯會和部分民主派人士依然現身維園，最終包括黃之鋒、岑敖暉等共26人分別被控非法煽惑他人參與、舉行或參與未經批准集結。

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