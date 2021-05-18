陸：習近平、普亭將共同見證中俄核能合作開工儀式

大陸外交部發言人華春瑩宣布，大陸國家主席習近平將於5月19日在北京通過視訊連線，與俄羅斯總統普亭共同見證兩國核能合作項目開工儀式。

當前國際局勢頗有歐美對抗中俄的氛圍，有外媒就說，今年G7外長會的主題是應對「中國和俄羅斯的挑戰」，但環球時報顯然不以為然，日前透過社評稱，「結夥對抗中俄將是美西方噩夢之旅」。

該社評指出，這幾個月看到美國新的執政團隊在說一套做一套，他們為煽動美國社會和西方世界對中國的敵視不遺餘力，他們在新疆、香港等問題上組織圍攻中國比川普政府有過之而無不及。他們在更加系統性地分裂世界，構建戰略對抗，他們只是在方法上做了調整，試圖循序漸進。華盛頓這是戰略玩火，他們休想取得成功。

文章又指，他們必須看到，即使只把中俄兩國的力量加在一起，也要比當年蘇聯—東歐集團強大得多，中俄的經濟科技實力以及軍事實力不僅規模巨大，而且對全球有更廣泛的牽動性。如果有誰通過一意孤行迫使中俄聯合起來與其殊死搏鬥，那一定是它的噩夢。