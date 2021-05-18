港媒：教廷「爆冷」任命周守仁為香港教區主教

天主教香港教區主教一職，自前年一月前主教楊鳴章逝世後便懸空，一直盛傳是教區輔理主教夏志誠及副主教蔡惠民之爭。據港媒報導，梵蒂岡昨「爆冷」宣布，正式委任耶穌會中華省會長、華仁書院校監周守仁神父為天主教香港教區新主教。

據香港星島日報報導，天主教香港教區表示，基於耶穌會為中華省新省會長在任命上的安排，周守仁的祝聖禮將延遲至十二月四日舉行，就職前現任宗座署理湯漢樞機將繼續掌管天主教香港教區。

有宗教界人士認為，教廷在新主教的人選上，希望平衡北京及香港兩派教友的看法，而周性格溫和，主張溝通，相信較受雙方接受。

候任主教周守仁發聲明，表示這次任命是一個歷經多月，通過諮詢和分辨的結果，聖父教宗讓自己和耶穌會總會長，清晰明瞭他的意願。

現時是耶穌會中華省省會長的周守仁表示，有關下任省會長的推選及任命，儘管在從速處理的情況下，仍需數月才能完成，預料結果最早十月才公布，他會繼續履行省會長的任務，直到繼任人準備接替。

周守仁又表示，會繼續擔任香港及九龍華仁書院的校監，直到本學年完結，耶穌會將在適當時候任命新一任校監。

天主教香港教區前主教楊鳴章於二○一九年一月逝世後，梵蒂岡隨即任命前主教湯漢樞機擔任宗座署理，惟香港教區主教卻一直懸空，早前曾一度盛傳副主教蔡惠民及教區輔理主教夏志誠神父惟熱門接任人選。

去年一月，專門報導天主教相關新聞的天主教新聞社（Catholic News Agency），引述梵蒂岡教廷消息，指教廷原本屬意由輔理主教夏志誠擔任主教，更已得到教宗方濟各同意，但由於夏志誠多次高調聲援反修例運動，令教廷承受政治壓力，最終改變決定，任命較親中的蔡惠民。但蔡惠民的任命，則受到陳日君樞機的強烈反對，令主教任命遲遲未有定論。

梵蒂岡昨終宣布，正式委任周守仁為天主教香港教區新主教。天主教香港教區發言人指，周守仁現年六十二歲，一九五九年在香港出生，並於一九九四年在香港晉鐸。他獲美國哈佛大學教育博士學位。目前他是耶穌會中華省省會長及華仁書院（香港及九龍）校監。

熟悉情勢的香港高階天主教神職人員稱，新主教必須緩和分裂兩派教徒間的緊張。支持民主派一方希望教會為捍衛香港日漸消失的自由做更多努力，親建制則希望教會對北京採取較不對立的做法，其中包括一些建制派人士。有神職人員認為，周守仁長時間在學校及修會工作，過往較少參加教區事務，立場溫和，相信較受雙方接受。

周守仁亦曾就香港發生的時事表達意見，包括於二○一九年發生發反修例事件期間，在社交網站撰文，表示本來以和平的方式處理分歧可以接受，但最不願意見到的暴力行為卻不斷升級，更說「很不幸的是有不同人士選擇了以暴力解決問題，令原來善良的『初心』變得暗晦無光。」

去年港版國安法生效，身兼華仁書院校監的周守仁發信，表示學校不是政治組織，也非政治動員平台，提醒學生在社會及政治紛擾下，須注意行為的法律後果。