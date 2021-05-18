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採訪武漢疫情被判刑 張展獄中再獲美人權組織頒獎

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
2020年12月28日，上海浦東新區法院以「尋釁滋事罪」判張展有期徒刑4年。（中央社）
2020年12月28日，上海浦東新區法院以「尋釁滋事罪」判張展有期徒刑4年。（中央社）

曾在武漢記錄新冠肺炎疫情、被中共以「尋釁滋事」罪判刑4年的大陸維權律師、公民記者張展，再獲美國人權組織頒獎。

據法國國際廣播電台（RFI）報導，美國人權組織《對華援助協會》5月14日宣布將2020年度「林昭自由獎」授予律師、公民記者張展。

該協會稱，張展「向世界展示武漢新冠肺炎疫情的『真實圖景』」，其精神「令全世界感動」，同時就事件批評中國。

據中央社報導， 「林昭自由獎」每年評選一人，頒發證書和獎金人民幣2.5萬元（約合3萬港元）；如果本人無法親自領獎，該獎項將給予其家人。2020年的「林昭自由獎」得主是中國人權律師高智晟。

張展出生於1983年9月2日，陝西咸陽人，畢業於西南財經大學，是金融學碩士，2010年在上海從事律師工作，但後來因為參與維權活動，被註銷律師執業證。此前，她因聲援香港反修例運動而遭到拘捕。

2020年2月初，張展前往當時是新冠肺炎疫情「震中」的武漢，在社交媒體上發布多段影片以及大篇幅文字，記錄醫院等現場情況的同時，多次批評大陸官方的抗疫舉措。

而在武漢疫情於2020年3月後逐漸得到緩解時，張展仍在街頭採訪居民對封閉式管理的看法以及其他不滿。2020年5月，張展據報因涉嫌「尋釁滋事」罪被捕。2020年12月28日，張展在上海浦東新區法院被判尋釁滋事罪成，獲刑4年。

新冠肺炎 律師 疫情

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