下一任香港主教 梵蒂岡委任周守仁

據香港電台報導，天主教香港教區公布，教宗方濟各任命耶穌會會士周守仁神父，為下一任教區主教。周守仁在反送中期間曾公開表示，以暴易暴只會令暴力繼續增大，仇恨更深，以暴力解決問題令原來善良的「初心」變得暗晦無光。

候任主教周守仁現年62歲，1959年在香港出生，1994年在香港晉鐸，他獲美國哈佛大學教育博士學位。目前是耶穌會中華省省會長及華仁書院校監。

基於耶穌會為中華省新省會長在任命上的安排，周守仁的祝聖禮將延遲至今年12月4日舉行。按照天主教會教律，直至周守仁接受祝聖並於主教座堂就職，現任宗座署理湯漢樞機將掌管天主教香港教區。

在2019年反送中運動期間，周守仁曾於10月在Facebook撰文，特別向「愛護華仁書院的校友、家長和朋友」表達，指年輕人向政府作出訴求令人動容，但以暴易暴只會令暴力繼續增大，仇恨更深，以暴力解決問題令原來善良的「初心」變得暗晦無光。他又指，「一部份的同學開始躁動、選擇偏離原先的想法，甚至用一些我們不願意見到的行動來表達他們的不滿。這是我們感到遺憾，更為學生感到擔憂的。」

他形容，「香港正面對最困難的時代，但是我們一定要相信，我們有最好的一代，他們的『初心』是美好的，純真善良，真誠的為自己的信念和香港的未來而發聲。陪伴我們的下一代，我們需要客觀、理性、持平，同時也需要理解、關愛、忍耐，讓他們在困難中看到機遇，在黑暗中開始準備黎明的到來。」

2020年港版國安法生效後，周守仁向兩間華仁中學家長發信，指學校非政治組織，學生不宜在學校進行政治運動，信中亦提醒學生要注意自己行為帶來的法律及其他嚴重後果。