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去年度香港1863名公務員辭職 港府今年招聘1萬人
香港政府公務員事務局局長聶德權今日表示，2020至21年度，共有1863名公務員辭職，較2019/20年度多近兩成，但整體比率仍屬低水平。他又指，公務員的薪資仍具競爭力，為填補人才流失，今年會招聘1萬名公務員。
據星島網報導，在香港立法會「公務員及資助機構員工事務委員會」會議上，聶德權引述數字指，2020至21年度共有8500名公務員離任，佔公務員團隊約4.8%，退休的佔七成二，辭職的有1863人（逾半在試用期內離任），較2019/20年度多近兩成，但整體比率仍屬低水平。
他透露，辭職的公務員各有理由，包括個人發展、家庭、健康、獲私人市場聘任等。
聶德權提到，在香港經濟下滑，公務員編制落實零增長，但為填補人才流失，今年仍會招聘1萬名公務員。
會上有議員關注公務員新制下沒有長俸及退休金，褔利是否仍具吸引力。聶德權指，新制公務員仍有較強積金優厚的公職金，薪資仍具競爭力。而且，年輕一代改變了就業文化，少有做同一份工至退休。
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