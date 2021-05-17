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港反送中10月1日非法集結案今審理 黎智英等10人認罪

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港反送中10.1非法集結案今審理，黎智英等10人認罪。美聯社
香港反送中10.1非法集結案今審理，黎智英等10人認罪。美聯社

香港民陣副召集人陳皓桓、前立法會議員李卓人、何俊仁和梁國雄前年十一涉嫌在民陣申請遊行遭反對後，在未獲警方發出不反對通知書下，帶領群眾由銅鑼灣遊行至中環，被控煽惑他人參與未經批准集結，再連同另外6名泛民主派人士包括壹傳媒黎智英被控參與及組織未經批准集結罪。案件今日於區域法院開審，為期10天，由胡雅文法官審理。

據星島網報導，案件中午再開庭，10名被告全數承認1項組織未經批准集結罪。另外，陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁均承認1項煽惑他人參與未經批准集結罪。吳文遠及蔡耀昌再承認1項明知而參與未經批准集結罪，其餘8名被告的明知而參與未經批准集結罪則存檔法庭處理。

控方代表大律師林芷瑩要求法庭撤銷6名被告保釋，期間還押候判。胡雅文法官分別押後求情陳詞及判刑至下周一及下周五。案件下午續審，將讀出同意案情，播放現場片段，並處理處理保釋爭議。

蔡耀昌認罪後在庭外稱，會一如既往地面對未來情況。

今早9時37分，因「818」及「831」案正在服刑的黎智英、李卓人、何秀蘭及梁國雄先後出庭，精神不俗，其中梁國雄已剪去一頭長髮。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、民主黨前主席李永達、劉慧卿、前立法會議員張超雄及黎智英一對子女等今早亦有到庭支持。

何俊仁在庭外表示，2019年8月起，警方一律不批准舉辦任何遊行，但市民有強烈要求向政府表達。他說，10月1日是大陸的國慶日，市民應有權利去發聲，又指當日遊行是「和平、理性、非暴力」。

他批評政府「秋後算帳」，要將他們放進囚牢。他估計，他們很有可能因為10.1集會或6.4集會等失去自由，但他說「唔會後悔」「因為我哋失去自由，使更多市民和平有序發聲，絕對義無反顧。」

陳皓桓在開庭前透露會認罪，他說，相信自己有機會被還押，又呼籲港人不要放棄民主自由，因為這是人民的基本權利。

10名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕和蔡耀昌同被控組織及參與未經批准集結罪；陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁另被控煽惑他人參與未經批准集結罪，其交換控罪為公告未經批准集結罪。

黎智英 立法會 香港

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