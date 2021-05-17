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大陸文革55周年 港媒：左派北京紀念活動被取消

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸文革55周年，香港星島日報稱，左派北京紀念活動被取消。星島日報
大陸文革55周年，香港星島日報稱，左派北京紀念活動被取消。星島日報

五十五年前的昨天，中共中央政治局通過《五一六通知》，標誌「文化大革命」爆發。有左派團體事先張揚，將於昨天下午在北京舉行「紀念無產階級文化大革命五十五周年」活動。據香港星島日報披露，相關活動在官方施壓下取消；不過，也有左派此前曾舉行「李進黨史地位座談會」，紀念文革核心人物江青，中共領袖毛澤東和江青的女兒李訥疑似參加。

據報導，北京紅博會、實踐共產主義網、烏有之鄉、毛澤東思想旗幟網、毛澤東研究院、主人公網、北京紅歌會等多個左派團體，事先預告，將在五月十六日下午一點半，在北京的紅塔禮堂或官園禮堂舉行「紀念無產階級文化大革命五十五周年」。不過，昨天下午相關負責人表示，「線下活動取消了，不方便搞，人也不齊，今晚會搞個騰訊的線上會議。」被問及是否官方施壓而取消，他稱「無所謂」。

報導指出，本月十四日是文革核心人物江青死亡三十周年。網上流傳的照片顯示，左派舉行題為「李進黨史地位座談會」的餐聚，一位身穿紅衣的老婦參加，疑似江青女兒李訥。

江青是毛澤東夫人，又名李進，毛曾為她寫詩《七絕．為李進同志題所攝廬山仙人洞照》。她在文革登上歷史舞台，文革後被指為「四人幫」之首，以「反革命罪」判刑死緩，減為無期徒刑。

一九六六年五月十六日，中共中央政治局擴大會議通過了《中國共產黨中央委員會通知》，史稱《五一六通知》，號召向黨、政、軍、文等各「資產階級代表人物」猛烈開火，掀開十年文革序幕。

新版《中國共產黨簡史》維持中共歷史決議，指文革不是任何意義上的革命或社會進步。「它是一場由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂，留下了極其慘痛的教訓。」

文革 北京 毛澤東

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