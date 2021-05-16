王毅批美：倉促撤軍衝擊阿富汗和解進程

大陸國務委員兼外長王毅昨與巴基斯坦外長庫雷希通電話。王毅提到，美國從阿富汗倉促撤軍，已給阿國內和解進程造成嚴重衝擊，也給地區穩定帶來負面影響。

據大陸外交部官網發布，王毅表示，中巴全天候戰略合作夥伴關係獨一無二。建交70年來，雙方在涉及彼此核心利益問題上始終相互堅定支持，中巴關係成為國與國之間友好合作的典範。希兩國以建交70週年為契機，推動雙邊關係開闢更加光明的前景。

王毅強調，在大疫面前，中方將繼續堅定地同巴方站在一起，直到巴方徹底戰勝疫情。中方始終將巴方作為對外疫苗合作的優先方向，願為巴方抗疫提供更多支持，為巴在華採購抗疫物資提供最大便利。中方願同巴方一道，加緊落實中阿巴尼斯孟六國外長合作應對新冠肺炎疫情視訊會議成果，為地區經濟復甦發揮更大作用。

王毅說，美國從阿富汗倉促撤軍已給阿國內和解進程造成嚴重衝擊，也給地區穩定帶來負面影響。在此形勢下，中方期待聯合國能發揮應有作用，上海合作組織有必要更加關注，阿富汗的鄰國更應加強相互溝通，發出一致聲音，採取協調行動。巴方在阿問題上有重要傳統影響，中方認同和讚賞巴方為實現阿和平作出的努力，主張阿各方在「阿人主導、阿人所有」框架下達成彼此都能接受的政治安排，共同尋求符合阿國情的發展道路。當前形勢下，中巴應繼續加強戰略協調，對阿和平進程施加更加積極影響，共同維護地區和平穩定。

據中方發布內容，庫雷希祝賀中國天問一號探測器著陸火星。庫雷希表示，巴中建交以來，兩國關係取得豐碩成果。巴方希同中方共同慶祝兩國建交70週年，推動巴中全天候戰略合作夥伴關係不斷向前發展。感謝中方為巴抗疫提供的大力支持，巴方希同中方繼續加強抗疫合作。巴方讚賞「中國＋中亞五國」外長會晤就阿富汗問題發表聯合聲明，主張美國和北約軍隊應當有序、負責任地從阿撤離，支持阿鄰國為推動阿和平進程發揮更大作用。巴方願同中方在巴中阿等機制框架下加強溝通協調，共同推動阿和平和解進程。