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港支聯會：將與警方討論六四遊行及晚會安排
香港支聯會秘書蔡耀昌表示，原本將於周四與警方討論六四遊行和燭光晚會安排，後來獲告知當日只會討論遊行，下周二才討論晚會事宜。
據香港電台報導，香港支聯會早上在維園舉行長跑活動悼念六四，終點是中聯辦，因應限聚令，跑手分成4人一組出發。
蔡耀昌表示，無法評估與警方的討論結果，但一定會繼續爭取在法律框架內進行，如以往30多年般合法抗爭，希望警方考慮香港人的權利和自由，作出合乎法律和人權保障的決定。
被問到如果晚會不獲批有否後備方案，蔡耀昌表示，近期認真和全面評估當前局勢，研究過不同的情況，現階段仍努力爭取與警方討論，希望警方回應合法遊行集會的訴求，支聯會有需要時會向市民交代未來的做法。
蔡耀昌表示，無論面對什麼逆境，港人都要以自己力量和方式，表達毋忘六四的決心。
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