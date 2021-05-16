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陸學者呼籲日本：不要觸碰台灣問題歷史傷疤

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
日本首相安倍晉三（左）2019年到訪北京，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見安倍。新華社
日本首相安倍晉三（左）2019年到訪北京，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見安倍。新華社

上海外國語大學日本研究中心主任廉德瑰最近撰文指出，台灣問題是近代以來中日關係中給人留下痛苦回憶的大傷疤，他呼籲日本，不要觸碰台灣問題歷史傷疤。

廉德瑰在環球網撰文指出，日本媒體近日紛紛對尚未公佈的2021年版《防衛白皮書》草案放出一些風聲。該草案與以往比增加了兩項新內容，一項是關於台灣，稱台灣局勢的穩定對於日本的安全保障和國際社會的穩定十分重要，稱所謂「中台」間的軍事平衡正朝著對中國有利的方向變化。另一項是關於中美關係，在安全保障上表達了對中國的強烈擔憂。除此之外，該草案還提到中國執意要在釣魚台用實力改變現狀，說中國海警船在釣魚島領海的活動違反國際法。

他表示，早在今年3月的日美2+2會談中就涉及到台灣，4月，日美首腦會談也涉及到台灣海峽。如果草案真的提到台灣，將是日本防衛白皮書首次加入台灣的內容。日本自衛隊前統合幕僚長河野克俊14日在電視節目中說，現在安全保障的最前線是第一島鏈，日本和台灣都在這個島鏈上，所以台灣有事，直接意味著日本有事，會對日本產生重大影響，這是常識。他還稱，美國印太司令部前司令認為6年內台海將發生衝突，今後日本與美國，自衛隊與美國印太司令部應該在台灣問題上合作，還應與英國、荷蘭、德國、法國合作，共同遏制中國。

廉德瑰指出，關於台灣問題，1972年的《中日聯合聲明》第三條明確規定：中華人民共和國政府重申，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場（波茨坦公告第八條的內容是開羅宣言必須遵守）。此後1978年的《中日和平友好條約》，1998年的《中日聯合宣言》和2008年的《中日聯合聲明》都重申了這一原則，也就是說關於台灣的歸屬問題，日本通過四個政治文件鄭重向中國做過承諾，四個政治文件也成了自邦交正常化以來，中日兩國關係的基礎。

他表示，台灣是中國的一部分，解決台灣問題是中國的內政。現在日本一些人仰美國鼻息，公然違反國際協議，干涉中國內政，將嚴重破壞中日關係的基礎，使兩國關係陷入大倒退。

他並稱，台灣問題是近代以來中日兩國關係中給人留下痛苦回憶的大傷疤。1895年，日本帝國主義通過《馬關條約》獲得了台灣及澎湖列島，迫使清政府賠款2億兩白銀，引發列強瓜分中國的狂潮。日本曾參加八國聯軍蹂躪中國，二戰期間，日本軍國主義與納粹德國結盟，發動侵略戰爭，佔領中國領土，最後自取滅亡。今天，面對崛起的中國，日本再次誤判國際形勢，與曾經的西方列強勾連，干涉中國內政，試圖撈取好處。然而，中國早已不是一百年多前的中國，任何干涉中國內政，阻止中國統一大業的圖謀都被徹底粉碎，任何因為愚蠢而試圖插手中國內部事務的國家都將引火燒身。中方正告那些日本政客，必須記取歷史教訓，不要背信棄義，不要向台獨分子發出錯誤信號，不要犧牲人民福祉，不要葬送來之不易的地區和平。

日本 自衛隊 德國

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