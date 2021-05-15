中芯國際、台積電首季報捷 最暢銷晶片差別在哪？

全球晶片供應短缺，晶圓代工企業首季報捷，台積電、中芯國際在今年第1季均交出亮眼成績單。晶片代工企業產能預計持續滿載，比較台積電、中芯國際首季財報，可比較出兩大業者的差距。

香港經濟日報報導，台積電為全球最先進的晶圓代工企業之一，其5奈米製程已經量產，且在首季貢獻顯著收入。據台積電財報，7奈米製程為最大收入來源，銷售占達35%；5奈米、16奈米居次，分別占14%；28奈米則在首季度貢獻11%的銷售。根據業界目前以7奈米或以下為先進製程的定義，台積電近一半營收來自先進製程。

在中芯國際方面，集團上季最大收入來源依然為55/65奈米製程，收入占比接近33%，其次為0.15/0.18微米，占30%。此外，受累美國制裁，無法進口用於7奈米及以下製程的極紫外光（EUV）光刻機，先進製程開發遭受打擊。目前集團量產的最新進製程為14奈米，14/28奈米上季貢獻6.9%的收入。

不過，台積電、中芯國際晶片均主要供應用於智慧手機，以銷售計算，台積電的占比高達45%，中芯國際則占35%。

台積電晶片第二大應用為高效能運算，占銷售35%，車用電子占4%。中芯國際晶片第二大應用為消費電子，占20%；智慧家居占14%。