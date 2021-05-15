稱維吾爾族人口倍增 陸副外長謝鋒：世界上哪有這樣的種族滅絕？
大陸外交部網站15日披露，外交部副部長謝鋒14日在陪同拉美和加勒比駐華使節團訪問新疆時受訪表示，新疆維吾爾族人口翻番（倍增），壽命翻番，生活越來越富裕，社會越來越安定進步，世界上哪有這樣的種族滅絕?
謝鋒稱，種族滅絕在國際法中有明確定義，希特勒二戰時屠殺數百萬猶太人才是種族滅絕。大陸政府做的是反暴恐、反分裂、去極端化。過去40年，新疆維吾爾族人口從555萬增加到1,280萬，人均預期壽命從60年前的30歲提高到72歲。人口翻番，壽命翻番，生活越來越富裕，社會越來越安定進步，世界上哪有這樣的種族滅絕？
謝鋒說，事實不容歪曲，公道自在人心。近期，國際社會越來越多有良知的專家學者紛紛發聲撰文，揭露那些漏洞百出、根本站不住腳的謊話謠言。美西方在譴責中國大陸時，卻對美墨邊境發生的悲劇置若罔聞，對中國大陸的指控是一種極大的虛偽。
謝鋒表示，外交部這次組織拉美和加勒比駐華使節訪問新疆，就是要創造機會讓使節們零距離接觸新疆各族人民，實地感受新疆的穩定發展進步，有19個國家的23位使節和高級外交官參訪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言