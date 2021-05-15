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稱維吾爾族人口倍增 陸副外長謝鋒：世界上哪有這樣的種族滅絕？

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸外交部副部長謝鋒。圖：大陸外交部網站
大陸外交部副部長謝鋒。圖：大陸外交部網站

大陸外交部網站15日披露，外交部副部長謝鋒14日在陪同拉美和加勒比駐華使節團訪問新疆時受訪表示，新疆維吾爾族人口翻番（倍增），壽命翻番，生活越來越富裕，社會越來越安定進步，世界上哪有這樣的種族滅絕?

謝鋒稱，種族滅絕在國際法中有明確定義，希特勒二戰時屠殺數百萬猶太人才是種族滅絕。大陸政府做的是反暴恐、反分裂、去極端化。過去40年，新疆維吾爾族人口從555萬增加到1,280萬，人均預期壽命從60年前的30歲提高到72歲。人口翻番，壽命翻番，生活越來越富裕，社會越來越安定進步，世界上哪有這樣的種族滅絕？

謝鋒說，事實不容歪曲，公道自在人心。近期，國際社會越來越多有良知的專家學者紛紛發聲撰文，揭露那些漏洞百出、根本站不住腳的謊話謠言。美西方在譴責中國大陸時，卻對美墨邊境發生的悲劇置若罔聞，對中國大陸的指控是一種極大的虛偽。

謝鋒表示，外交部這次組織拉美和加勒比駐華使節訪問新疆，就是要創造機會讓使節們零距離接觸新疆各族人民，實地感受新疆的穩定發展進步，有19個國家的23位使節和高級外交官參訪。

新疆 外交部 維吾爾

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