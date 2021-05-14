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陸國台辦奉勸民進黨 停止「獨」言論

聯合報 / 特派者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖／取自大陸國台辦官網
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖／取自大陸國台辦官網

陸委會昨表示，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，未來也不是。大陸國台辦今以發言人朱鳳蓮的名義表示，1949年中華人民共和國政府成立。聯大2758號決議恢復了中華人民共和國的一切權利，承認中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則已為國際社會普遍承認。

朱鳳蓮表示，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割。國家統一、民族復興是歷史大勢，是台灣前途所在、台灣同胞福祉所繫，是任何人任何勢力都無法阻擋的。

朱鳳蓮說，對於兩岸長期存在的政治分歧問題，應通過兩岸對話溝通、協商談判來凝聚智慧，聚同化異，尋求解決之道，其前提和基礎就是堅持一個中國原則。頑固宣揚所謂「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」是徒勞的、危險的。

朱鳳蓮強調，奉勸民進黨當局懸崖勒馬、迷途知返，停止一切顛倒黑白、混淆是非的「獨」言論和挑釁，不要在「台獨」錯誤道路上滑向深淵。

朱鳳蓮 民進黨 台獨 陸委會

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