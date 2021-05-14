大陸衛健委：加強印度及疫情高流行國家入境人員檢疫
大陸國家衛健委疾病預防控制局一級巡視員賀青華14日指出，針對印度變種病毒，對印度及大陸周邊疫情高流行國家的入境人員要加強檢疫、要求入境人員隔離期間採集鼻咽拭子標本開展核酸檢測，以及加大對相關國家進口物品的外包裝檢驗檢疫和消毒。
北京日報報導，賀青華於大陸國務院聯防聯控機制當天召開的新聞發布會上表示，第一，加強入境人員的聯防聯控，對入境人員，特別是印度及大陸周邊疫情高流行國家的入境人員加強衛生檢疫，要對入境人員集中隔離，實施從入境地到目的地社區的全程閉環管理。14天隔離結束前，出發地要及時向目的地推送隔離人員的資訊，做好「點對點、人對人」的交接，要求入境人員在旅途期間要做好個人防護，嚴格實行7天居家健康管理。
第二，要加強入境人員的核酸檢測，要求入境人員隔離期間採集鼻咽拭子標本開展核酸檢測，其中第14天的核酸檢測應當採集兩份標本，採用兩種不同試劑，原則上由兩個不同檢測機構開展檢測，確保核酸檢測品質。
第三，要加強物防工作。加大對相關國家進口物品，特別是冷鏈食品的外包裝的檢驗檢疫和消毒，強化進口冷鏈食品及從業人員的定期核酸檢測。
第四，加強變種毒株的監測，對所有病例開展病毒基因序列測定，加強病毒變種跟蹤研究，及時評估風險。
第五，加強邊境口岸地區外防輸入能力，重點是已經開通的陸路邊境口岸要按照疫情防控能力標準，確保各項能力到位。
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