台海戰事何時爆發？前海基會發言人馬紹章撰文分析

台海戰事何時爆發？前海基會副董事長兼發言人馬紹章14日在遠見華人精英論壇撰文指出，今天不論任何人，包括習近平、拜登，心中也是沒有答案。我們應該問的問題，不是何時會爆發戰爭，而是如何才能預防戰爭爆發。

馬紹章認為，中共是否具備犯台的能力，從今日大陸的軍事實力來看，幾乎沒有懸念。至於迫切性，主要是指中共不得不動武的情境，或者說，紅線已被跨越，此時成本已不在考量之內。從中共的政策及相關領導人講話來看，這些情境包括：一、台灣宣布法理台獨（例如制憲）；二、台獨的趨勢是否已無法回頭，中間的聲音消失，和平統一無望；三、外國勢力干預的程度是否已到了無法容忍的地步。

馬紹章指出，對台灣來說，要預防戰事發生，只有在迫切性和成本上稍微有努力的空間。從迫切性來看，首先，法理台獨的機率是零，民進黨自己也很清楚，制憲根本不可能發生（民進黨不敢，美國不准），所以這一點倒是不值得憂心。

其次，現在的民進黨政府一直推動反中氛圍，已到了內部無法自制，外部無法他律的境界，這個發展趨勢，的確令人憂慮。民進黨應該了解，把台灣搞成清一色的綠，反而是台灣的危機。

馬紹章分析，藍營以及各種統派的存在，其實對綠營是有工具性價值，維持適當比例的非綠，有助於兩岸和平，就看民進黨自己怎麼想了。而外國勢力的干預，表面上對台灣有幫助，尤其是美國，表現得好像很挺台灣，但這些大多是口惠，實際上，美國日本都不會為了台灣與中共攤牌。

馬紹章認為，棄台論的主張，過去只是零星學者，但現在已漸漸形成一股力量，更重要的是，台灣有獨的盼望，卻沒有獨的意志，看在美國人眼裡，心中又是作何感想。拜登政府雖強調支持台灣，但重點是強化台灣自衛的能力，可想而知，美國人期待台灣人自己有站在第一線的意志與準備。美國何時政策會轉變，找下台階並不難，但台灣不能不事先想好對策。