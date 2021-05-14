台灣大停電 環時：民進黨缺德無能的人禍

大陸環球時報14日發表社評指出，台灣民生正在面臨的雙重危機：一是突然惡化的疫情；二是缺電。這都並非意外，而更多是民進黨當局缺德無能造成的人禍。

文章質疑，為什麼興達一家電廠跳機，台灣各地都大停電？這是因為台灣所有電廠這兩天都是超負荷運轉。台灣電力為什麼會如此吃緊？民進黨當局是脫不了干係的。

文章稱，台灣的民生問題，在民進黨的政治天平中從來就不是第一位的。說到底，它只在乎政治收益，為了政治獲益，民進黨甚至不惜禍害台灣。而在政治操弄這方面，民進黨是個中高手，十分擅長欺騙台灣民眾。民進黨把控台灣期間，每當遇到引起嚴重民怨的危機時，當局就會開啟政治甩鍋模式。國民黨和大陸，現在尤其是大陸成了它的兩大嫁禍對象。

文末表示，現在正是台灣危機四伏的時候，需要警惕民進黨當局為轉移視線，又會搞出什麼陰謀詭計，進一步挑動兩岸對立。當然他們不可能逆轉兩岸統一的大勢，只可能增加統一的成本，但分裂分子自己一定會付出粉身碎骨的代價。