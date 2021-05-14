聽新聞
test
0:00 / 0:00

福州官學合作 涉台司法研究

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

福州市中級人民法院13日與福州大學、福建師範大學、福建江夏學院簽署涉台司法交流研究福州分中心戰略合作協議，並為該中心聘請18名特邀諮詢員和12名特約研究員。

中新社報導，福州市中級人民法院院長丁仰豪表示，此次戰略合作協議簽約和特邀諮詢員、特約研究員聘任，是該法院以涉台司法交流研究福州分中心為依託，聯合開展專題調研、推動院校學術合作、促進研究成果轉化的又一具體舉措，將推進涉台理論研究和司法實踐。

目前，涉台司法交流研究福州分中心突出涉台司法研究、智庫諮詢、實踐實驗、融合交流、成果展示、人才培養六項功能，採取審判專家審判實務研究團隊、台港澳辦政策研究團隊、學者學術研究團隊、台胞陪審員、調解員顧問團隊「四位一體」合作互動模式，共同參與研究中心建設。

會上，18名特邀諮詢員和12名特約研究員獲頒聘書。受聘人員中，包括具備較高威望的台胞台企代表、台籍人民陪審員、台胞調解員及台籍教師、台灣在大陸律師事務所執業律師等。

司法 福建 律師

延伸閱讀

緊急通話沒人理…福州少年受困電梯 撬開門自救竟摔死

50年的小南門美食！台北「樺林乾麵」谷歌評價達4.5分　福州滋味令人懷念

兩岸青年佳偶聚福州 體驗傳統婚俗

四川德陽數字經濟推介會 福州舉行

相關新聞

日起草防衛白皮書 強調關注台海

日本放送協會（ＮＨＫ）報導，日本防衛省正起草今年的「防衛白皮書」，並將於七月在內閣會議發表。白皮書將提到中國大陸軍事力量...

台灣2組織 捲入香港國安案件

香港網路電台D100主持人「傑斯」，被控在節目引起他人憎恨、蔑視大陸、香港政府等十項罪名後，法官在拒絕其保釋判詞中，指「...

福州官學合作 涉台司法研究

福州市中級人民法院13日與福州大學、福建師範大學、福建江夏學院簽署涉台司法交流研究福州分中心戰略合作協議，並為該中心聘請...

大陸支持WTO對新冠疫苗智財權豁免提案文本磋商

世界貿易組織（WTO）正在討論全球疫苗可及性問題，解決疫苗生產的障礙。大陸商務部新聞發言人高峰13日對此表示，中國大陸支...

陸稱將嚴懲追責台獨 陸委會：無權對我官員無理指涉

大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日點名我外交部長吳釗燮是「台獨頑固分子」，並指陸方「將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責」...

新疆出生率大幅下降 集中於少數民族

中國計劃生育政策有針對性，新疆出生率大幅下降，且集中於少數民族！根據澳洲智庫的一項最新分析，新疆在2017至2019年間的出生率降幅，大於近期歷史上的任何地區，甚至超過敘利亞內戰。此外，外媒質疑，中國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。