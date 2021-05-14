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福州官學合作 涉台司法研究
福州市中級人民法院13日與福州大學、福建師範大學、福建江夏學院簽署涉台司法交流研究福州分中心戰略合作協議，並為該中心聘請18名特邀諮詢員和12名特約研究員。
中新社報導，福州市中級人民法院院長丁仰豪表示，此次戰略合作協議簽約和特邀諮詢員、特約研究員聘任，是該法院以涉台司法交流研究福州分中心為依託，聯合開展專題調研、推動院校學術合作、促進研究成果轉化的又一具體舉措，將推進涉台理論研究和司法實踐。
目前，涉台司法交流研究福州分中心突出涉台司法研究、智庫諮詢、實踐實驗、融合交流、成果展示、人才培養六項功能，採取審判專家審判實務研究團隊、台港澳辦政策研究團隊、學者學術研究團隊、台胞陪審員、調解員顧問團隊「四位一體」合作互動模式，共同參與研究中心建設。
會上，18名特邀諮詢員和12名特約研究員獲頒聘書。受聘人員中，包括具備較高威望的台胞台企代表、台籍人民陪審員、台胞調解員及台籍教師、台灣在大陸律師事務所執業律師等。
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