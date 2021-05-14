福州官學合作 涉台司法研究

中國計劃生育政策有針對性，新疆出生率大幅下降，且集中於少數民族！根據澳洲智庫的一項最新分析，新疆在2017至2019年間的出生率降幅，大於近期歷史上的任何地區，甚至超過敘利亞內戰。此外，外媒質疑，中國

2021-05-13 20:03