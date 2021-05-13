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大陸支持WTO對新冠疫苗智財權豁免提案文本磋商

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸商務部13日表示，中國支持WTO關於新冠疫苗等抗疫物資智慧財產權豁免提案進入文本磋商階段。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸商務部13日表示，中國支持WTO關於新冠疫苗等抗疫物資智慧財產權豁免提案進入文本磋商階段。（圖／取自大陸外交部網站）

世界貿易組織（WTO）正在討論全球疫苗可及性問題，解決疫苗生產的障礙。大陸商務部新聞發言人高峰13日對此表示，中國大陸支持WTO關於新冠疫苗等抗疫物資智慧財產權豁免提案進入文本磋商階段，下一步將積極參與磋商，共同推動達成平衡有效的解決方案，

據大陸商務部網站消息指出，高峰當日在例行記者會上指出，中方認為世貿組織能夠在這方面發揮積極作用。他還強調，中國大陸是最早提出並積極踐行將疫苗作為全球公共產品的國家。

美國貿易代表戴琪12日表示，她在世界貿易組織有關新冠疫苗專利權豁免磋商中的目標是消除智慧財產權這個增加疫苗生產的障礙。

而歐盟日前表示，支持美國提出的討論新冠疫苗專利豁免的提議，但製藥商和德國等國家反對這個想法，稱這並不能解決全球疫苗短缺的問題，他們說，原因在於製造的複雜性，免費獲得智慧財產權並不足以推動疫苗產量馬上增加。

大陸外交部發言人汪文斌日前稱，中國大陸支持關注疫苗的可及性問題，並期待各方在世貿組織的框架下積極進行建設性討論，爭取達成有效和平衡的結果。

新冠疫苗 專利

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