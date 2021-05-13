新疆出生率大幅下降 集中於少數民族

中國計劃生育政策有針對性，新疆出生率大幅下降，且集中於少數民族！根據澳洲智庫的一項最新分析，新疆在2017至2019年間的出生率降幅，大於近期歷史上的任何地區，甚至超過敘利亞內戰。此外，外媒質疑，中國透過絕育手術等方式，對少數民族特別嚴格執行節育措施。

新疆出生率急降

澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）的報告指出，根據中國政府近10年的統計數據，新疆的出生率在2017至2019年間，急劇下降了48.74%，其中降幅最大的是維吾爾族、哈薩克族等，大致上為少數民族穆斯林聚居的地區。《美聯社》報導，以少數民族為主的縣，2017至2018年的出生率就下跌了43.7%。相較之下，以漢族為主的縣，新生兒數則略為增加。

降幅破紀錄

ASPI研究員、報告共同作者魯瑟表示，在聯合國開始計算全球生育率統計數據以來的71年間，如此極端的出生率下降是前所未有的，新疆少數民族居多的縣的出生率下降幅度，甚至超過敘利亞內戰、盧安達與柬埔寨在種族滅絕事件期間的出生率降幅。

ASPI的報告證實了先前美聯社的一篇相關報導和德國研究員Adrian Zenz去年發布的一份報告。該報告發現，中國政府正在透過絕育手術丶墮胎和子宮內裝避孕器來系統性地降低維吾爾族的出生率，且還對有3個或更多孩子的人進行罰款和拘留。此外，美聯社已證實，這份報告的許多數字都是基於中國政府的統計數據。

報導指出，中國政府一再表示，新疆的少數民族婦女都是自願墮胎丶絕育和在子宮內裝避孕器，且政策規定，漢族和維吾爾族都可以有兩個孩子。然而，在實際執行政策時，少數民族似乎成為特別嚴厲的節育措施目標。數據分析顯示，自政府的新措施在新疆實施以來，少數民族占多數的縣的出生率下降了近三分之二，而漢族占多數的縣的生育率降幅則與中國其他地區相差不多。

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