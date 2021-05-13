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我駐港辦事處僅剩8台人 陸委會：已備妥因應方案

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
我駐港辦事處目前只剩8人，且辦事處恐在年底吹熄燈號，陸委會13日表示，已備妥各項因應方案，適時啟動代理機制。記者林汪靜／攝影
我駐港辦事處目前只剩8人，且辦事處恐在年底吹熄燈號，陸委會13日表示，已備妥各項因應方案，適時啟動代理機制。記者林汪靜／攝影

我駐香港辦事處因港府遲未核發簽證，導致駐港辦事處主任至今仍派不出去，目前我方駐港只剩8人，且辦事處恐在年底吹熄燈號。陸委會13日對此表示，已備妥各項因應方案，適時啟動代理機制，維持管處正常運作，會堅持到底以保障台港民眾的權益福祉。

陸委會副主委兼發言人邱垂正10日在立法院指出，我方駐港只剩8人，今年內簽證全部到期，另有55名香港雇員。2011年，台港設立辦事處時，有簽署共識，我方駐港人員都按照共識內容工作，會繼續向港方申請工作簽證。

邱垂正在13日的陸委會例行記者會上再指出，目前駐港機構運作正常，為了維護在港國人的權益，備妥了各項因應方案，適時啟動代理機制，維持管處正常運作，為維護國人權益，會堅持到底以保障台港民眾的權益福祉。

他解釋，所謂的「代理機制」，是指服務功能不打折，仍然能夠提供給台港民眾優質的服務，陸委會堅持到底服務在港國人。

邱垂正表示，政府也已經多次呼籲港方應以台港民眾福祉為念，不應設置不必要的障礙，希望能夠回到過去雙方既有共識基礎，處理相關問題，共同來維護台港正常交流及保證雙方民眾權益。

此外，香港美國商會最新調查顯示，42%的受訪企業考慮可能計畫離開香港，這之中有62%的企業表示原因是香港國安法令人不安。邱垂正回應，相關數據忠實反映了國際企業、社會菁英對香港營商環境的評價已大不如前，也顯示港版國安法對香港是有害無益，他強調，相關方面應該檢討並深思，「停止以惡法打壓港人的自由民主人權法治，勿讓香港繼續沉淪，這樣對中國大陸而言沒有任何好處。」

香港 港版國安法 邱垂正

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