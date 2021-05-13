大陸疫苗接種率現23% 鍾南山：遠遠不夠

中國工程院院士鍾南山今表示，資料顯示目前大陸新冠疫苗的接種率在23%左右，但這遠遠不夠。他還稱，大陸至少需要達到70%至80%的接種率，也坦言這是一個艱巨的任務。

據陸媒第一財經網報導，鍾南山在第20屆亞洲科學理事會大會做主旨報告時做上述表示。

對於群體免疫，他稱，實現群體免疫的一種方式是通過自然感染，但這將造成70%至80%的感染率以及5%的死亡率，是不現實、不科學、不人道的。而另一種方式則是大規模接種疫苗，這需要2至3年時間的全球協作。

鍾南山展示一組資料顯示，要實現群體免疫，在疫苗有效性達到70%時，全球、中國大陸、亞洲以及歐洲的接種率需分別達到89.2%、83.3%、80.2%、96.2%；疫苗有效性達到80%時，全球、中國大陸、亞洲以及歐洲的接種率需分別達到78%、72.9%、70.2%、84.2%。