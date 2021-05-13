香港通過公職條例草案 考驗區議員「愛國心」

香港立法會周三（12日）三讀通過《2021年公職條例草案》，規範區議員必須宣誓擁護香港《基本法》以及效忠香港特區，若宣誓後有「不愛國」行為，則將被立刻暫停職務。

周三，該《公職條例草案》在香港立法會以40票贊成丶1票反對通過，這個擴大規範區議員宣誓的法律預計在5月21日生效。《蘋果日報》報導，香港政府最快會在5月底到6月之間安排區議員宣誓。

先前，香港《基本法》僅規定香港特首丶主要官員丶立法會議員和法官宣示擁護基本法和效忠特區，並未要求區議員宣誓。

中國官媒央視網指，該草案列出違反宣誓要求的9條「負面清單」紅線， 其中包括一系列「不愛國」的行為，比如：進行危害「國家」的活動丶拒絕承認中國對香港特區擁有並行使主權丶拒絕承認香港特區作為中國一個地方行政區域的憲制地位丶宣揚或者支持「港獨」丶尋求外國政府或組織干預香港特區事務等。

如有違誓，律政司司長將提出法律程序，有關公職人員或議員會立即暫停職務，並由法庭裁定是否取消公職或議員資格。一旦法院裁定議員違反誓言，該議員5年內不得再參選。

香港的政制及內地事務局局長曾國衞先前曾表示，愛國，但不愛丶不尊重丶甚至破壞中國共產黨帶領的國家本質特徵，這說不過去。

20多名區議員辭職

香港電台報導指出，最近幾個月有超過20名區議員辭職，有些是因為不願意宣誓，有些則是在去年6月香港實施《國家安全法》被拘留後辭職。

已辭任香港中西區區議員的梁晃維先前接受德國之聲訪問時表示：「香港的民主派與公民社會必須明白港府未來不會接受體制內有支持民主價值的反對勢力，所以民主派應該一起找尋未來能延續反對勢力的方法。」

民主派的現任西貢區議員陳嘉琳曾對德國之聲說：「一旦修例通過後，違反誓言將會成為一個罪行，所以很多區議員都有他們自己的考量，但很明顯的，港府希望透過這波修例淘汰掉敢公開發言的區議員。」

法新社指，香港當局也在起草另一套法案，該法案將授權一個委員會，讓其得以在警方情報部門的協助下，審查所有參選人是否對國家安全構成威脅。

（法新社丶香港《蘋果日報》丶香港電台等）

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